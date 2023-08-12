رئيس الوزراء الأسترالي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالهند سبتمبر المقبل

يعتزم رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي خلال يومي الـ 9 و10 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن جولة تشمل إندونيسيا والفلبين.

وقالت الحكومة الاسترالية في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم السبت "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعمل أستراليا عن كثب مع الشركاء الدوليين، من خلال المنتديات الاقتصادية متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين، بغرض التعامل مع التحديات والفرص المشتركة".

وأضافت أن أستراليا تستثمر في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وملتزمة بها لتعزيز النمو والازدهار والاستقرار واحترام السيادة والسلام الدائم.

وتمثل الدول الأعضاء نحو 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي أكثر من 75 بالمائة من التجارة العالمية ونحو ثلثي سكان العالم.