ثقافة المنوفية تناقش طريقة «لوميس» في الرسم بورشة فنية للرواد

نظمت الإدارة الفنية بفرع ثقافة المنوفية ورشة فن تشكيلي، بقصر ثقافة شبين الكوم تحت عنوان "بورتريه"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

الورشة نفذت بإشراف الفنانة أميرة عادل والتي اعتمدت فيها تعليم الشباب على رسم البورتريه بطريقة لوميس "Loomis method‏". موضحة أنها طريقة تم تطويرها في الأصل بواسطة المعلم والفنان الشهير نورمان لوميس وتم استخدامها في مدارس الفنون منذ عشرينيات القرن الماضي وكانت شائعة بشكل خاص لدى الفنانين الذين يعملون بالألوان المائية أو الباستيل وتعتمد على فكرة أن أفضل طريقة لتعلم شيء ما هي القيام به، وبالتالي فهو يركز على ممارسة الرسم من أجل تحسين مهاراتك.

تضيف "عادل" أن طريقة لوميس تتمحور حول تطوير قدرتك على الرسم من الذاكرة وتساعد على تنشيط الخيال وكذلك تعلم كيفية رسم الطبيعة من حولك مثل الأشجار والزهور والأشخاص أيضا من الذاكرة وستصبح قادرًا على رسم أي شيء تريده بغض النظر عن حجمه أو تعقيده.

وعن الأدوات المستخدمة أشارت مشرفة الورشة إلى أن الطريقة يستخدم في تنفيذها القلم الرصاص لرسم فكرتك أو مفهومك الأولي عن الشيء وذلك بعد رسم الفكرة الأولية امسحها بحيث يمكنك البدء من جديد بسجل نظيف، يتم فيها الرسم بالتفصيل باستخدام أكبر قدر ممكن من التفاصيل في غير المبالغة أو جعل الأمور أكثر تعقيدا وذلك بهدف أن تشعر بالراحة في ارتكاب الأخطاء دون أن تثبط عزيمتك.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة والفعاليات الثقافية التى يقدمها فرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزى التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والذي يشهد عددا كبيرا ومتنوعا ضمن البرامج الصيفية المقدمة للرواد.

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