خريج بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب: "السيسي حقق حلمي"

قال شريف قطب، أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إن الشباب عنصر مهم جدا، حيث يمثلون من 60% إلى 65% من سكان مصر، وهناك 25 مليون مواطن مصري تحت سن الـ30.

وأضاف "قطب"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم السبت: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك أهمية الشباب، وبالتالي فقد منحنا فرصة، وكان حلما لأغلب الشباب بالحصول على التمكين، ففي السنوات الطويلة الماضية كان يتم الحديث عن التمكين، ولكن لأول مرة نرى التمكين مع بداية عهد الرئيس السيسي".

وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الشباب عنصر فعال في المجتمع ويمكنه قيادة الحوار والتغيير، وفي عام 2015 تم إطلاق المؤتمر الوطني الأول للشباب، ثم انطلق البرنامج الرئاسي للشباب الدفعة الأولى والذي كان حلما لعدد كبير من الشباب، وهو برنامج تدريبي يقدم مادة علمية ويطلع فيه الشباب على أحدث نظريات الإدارة في العالم.