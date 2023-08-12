بالصور.. حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم يطربون جمهور جدة  

شهدت مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة حفلًا غنائيًا أمس الجمعة، والذي جمع الفنانين حكيم، مصطفى حجاج وخالد سليم.

وافتتح الحفل للوصلة الطربية الأولى بحضور الفنان خالد سليم، واستمتع الجمهور بأجمل أغانيه منها: "ليالي"، وقال خالد خلال الحفل: "مساء الورد والطيب عليكم يا أهل جدة وبالتفاعل هذا بحبكم، كما شكر كُل من الهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة بنش مارك"، وأكمل سليم بمجموعة من أشهر الأغاني من ضمنها أغنية "أستاذ الهوى، بلاش الملامة، عاشق وطن، عشنا قدي إيه، عيش، يا هوى، قالت أحبك، يا جميل، جانا الهوى".

كما أكمل الوصلة الطربية الثانية الفنان مصطفى حجاج، صاحب الشعبية الشبابية الكبيرة، حيث استمتع الجمهور بحماس أداءه على المسرح بأجمل ما تغنى" يا منعنع، زحمة، خطوة، مية وش، كان لك معايا، بطليني، الوجع، نصيبي وقسمتك".

واختتم الحفل الفنان الكبير حكيم، بدخوله القوي على أول أغنية "السلام عليكو" تبعها بالأغاني: أفرض، ليلة بمبي، يانا يا، حلاوة روح، بيني وبينك خطوة".