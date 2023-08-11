دبلوماسي أمريكي يبحث في البرازيل وبيرو جهود الحد من الأسلحة النووية

يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والتحقق والامتثال، مالوري ستيوارت، إلى البرازيل وبيرو، لعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين يوم الإثنين المقبل ولمدة خمسة أيام.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن ستيوارت ونظراءه سيركزون على جهود الاستقرار الاستراتيجي بما في ذلك أمن الفضاء والمعايير ذات الصلة للسلوك المسؤول في الفضاء الخارجي والاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وسيناقشون أيضا الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف للحد من الأسلحة النووية بما في ذلك الشراكة الدولية للتحقق من نزع السلاح النووي.

وسيركز مزيد من الحوار على متابعة مؤتمر استعراض اتفاقية الأسلحة الكيميائية والجهود المبذولة للتعاون في الحد من مخاطر الحد من الأسلحة وتدابير المساءلة.