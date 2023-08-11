تعرف على مواعيد مباريات الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026

بعدما أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر الأول لكرة القدم، في المجموعة الأولى بجانب منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

تنشر البوابة نيوز مواعيد مباريات الفراعنة في تصفيات كأس العالم والتي جاءت كالتالي:

الجولتين الاولى والثانية:

جيبوتي ضد مصر

مصر ضد إثيوبيا

خلال الفترة بين 13 و21 نوفمبر المقبل.

الجولتين الثالثة والرابعة:

مصر ضد سيراليون

غينيا بيساو ضد مصر

خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو عام 2024

الجولتان الخامسة والسادسة:

بوركينا فاسو ضد مصر

مصر ضد بوركينا فاسو

خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة:

مصر ضد جيبوتي

إثيوبيا ضد مصر

خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولتان التاسعة والعاشرة:

سيراليون ضد مصر

مصر ضد غينيا بيساو

خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025