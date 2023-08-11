ads
الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مواعيد مباريات الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعدما أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر الأول لكرة القدم، في المجموعة الأولى بجانب منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.
تنشر البوابة نيوز مواعيد مباريات الفراعنة في تصفيات كأس العالم والتي جاءت كالتالي:
الجولتين الاولى والثانية:

جيبوتي ضد مصر

مصر ضد إثيوبيا

خلال الفترة بين 13 و21 نوفمبر المقبل.
الجولتين الثالثة والرابعة:

مصر ضد سيراليون

غينيا بيساو ضد مصر

خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو عام 2024

الجولتان الخامسة والسادسة:
بوركينا فاسو ضد مصر

مصر ضد بوركينا فاسو

خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة:
مصر ضد جيبوتي

إثيوبيا ضد مصر

خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولتان التاسعة والعاشرة:
سيراليون ضد مصر

مصر ضد غينيا بيساو

خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025

منتخب مصر تصفيات كأس العالم