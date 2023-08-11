مجدي صابر يرد على اتهام جمال سليمان بعدم إجادة اللهجة الصعيدية

أكد السيناريست الكبير مجدي صابر، أن الفنانة سميرة أحمد دقيقة جدا وليست متعالية، مشيرا إلى أنها لم تتدخل في سيناريو "ياورد مين يشتريك"، وأنه استمتع كثيرا بالعمل معها.

وقال صابر خلال حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة تليفزيون الحياة : جمال سليمان ممثل عظيم وأجاد في اللهجة الصعيدية، مؤكدا أن الانتقادات التي توجه له حول عدم اجادته اللهجة الصعيدية غير حقيقية.

وحول انتشار ورش الكتابة، أكد أنها نوع من التجديد، قائلا لم ألجأ إليها رغم أن هناك كتاب متميزين لهم ورش كتابة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الورش تحت إشراف كتاب كبار حتى تنجح الأعمال التي يتم تقديمها من خلالها.

خلال الحلقة كشف صابر لأول مرة العديد من أسرار الأعمال التي قدمها على مدار تاريخه الطويل.

ويحكي سرا حول المسلسل الذي ندم النجم نور الشريف على رفضه، قائلا: لما اتعرض المسلسل كلمني الأستاذ نور وزعل إنه اعتذر عن المسلسل، قال لي حسبتها غلط.

كما يكشف أسرار إقناعه النجمة ميرفت أمين بأحد الأدوار الهامة في مشوارها بسبب خوفها من الجمهور قائلاً: كانت رافضة الدور.. قالت هطلع شريرة؟

أيضا يتحدث عن الدور الأول في حياة النجمة دنيا سمير غانم، مؤكدا أن والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز طلبت منه أن يرشحها في أحد أعماله وأنه تحمس لها مؤكدا أن ابن الوز عوام.



وتحدث عن الإنتقادات التي توجه للفنان السوري جمال سليمان وعدم اتقانه للهجة الصعيدية، وحول اعتزال الفنانة عبلة كامل أكد أنها لم تعتزل وإنما اختفت وهذا اختيارها.

وحول آخر أعماله وهو مسلسل ليلة السقوط، تحدث قائلا: رحت الموصل لدرجة إن فيه ألغام انفجرت فينا.