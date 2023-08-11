المفوض السامي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه البالغ إزاء ظروف اعتقال رئيس النيجر

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بـ الأمم المتحدة فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء التدهور السريع للظروف التي تم فيها اعتقال تعسفي لرئيس النيجر محمد بازوم وزوجته وابنه.

وقال تورك- في بيان، اليوم الجمعة - إن التقارير الموثوقة التي تلقاها تشير إلى أن ظروف الاعتقال يمكن أن ترقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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وأضاف أن التقارير تفيد بانقطاع الكهرباء، وأنه لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب النظيفة- وسط درجات الحرارة المرتفعة في النيجر- وكذلك الأدوية اللازمة.

وأكد تورك أن المسئولين عن احتجاز الرئيس محمد بازوم يجب عليهم ضمان الاحترام والحماية الكاملين لحقوقه الإنسانية وجميع الحقوق الأخرى للمحتجزين.