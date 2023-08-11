محمد رياض لـ"البوابة نيوز": "تكريم الفنان وهو عايش أفضل .. وأنا ميت هستفيد إيه"

محمود يس كان أب وكفنان هو مثقف وصاحب رؤيه ومبدأ

الشماته فى موت نجل الفنان حسن يوسف شيئ محزن جدا

أحد أهم نجوم الدراما المصرية على مدار سنوات وشارك عمالقة الفن فى العديد من الأعمال، وقدم أعمال وأدوار فنية لها تاريخ يعيش لسنوات مع جمهوره، وهو إبن المسرح كما يطلق على نفسه ويترأس حالياً المهرجان القومى للمسرح فى دورته الحاليه.

تحدث معنا فى كافة تفاصيل المهرجان وكواليس إختيار الزعيم عادل إمام لإسم الدوره، ورد على الهجوم الذى تعرض له خلال تلك الفتره أثناء المهرجان، والجديد لديه من الأعمال الفنية الفتره المقبله، ورأيه فى المسرح وما مصيره فى السنوات القادمه والأزمات التى تواجهه،

البوابة نيوز حاورت الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح...

- فى البداية نقدم لك التهنئة على نجاح دورة المهرجان القومى للمسرح إلى إلى من التنظيم وحفل الإفتتاح والندوات كيف حققت ذلك ؟

الحب والإخلاص والإصرار، نظرتى للمهرجان كانت نظره لقيمتة، الحقيقية كأحد أهم المهرجانات الفنية، وعشان كده كان التعامل فى كل التفاصيل نابع من أهميته.

- حدثنا عن كواليس تكليفك برئاسة المهرجان وقبولك للتكليف؟

التكليف بالنسبة ليا كان مثلث، مسئولية وشرف وتحدى، خصوصاً أنا إبن المسرح وكل المسرحيين أصدقائى وحبايبى، وفوق كل ده أنا مبشتغلش لوحدى أنا معايا ناس كتير جداً، بداية من اللجنه العليا للمهرجان اللى هى بتحط السياسة العامه للمهرجان، وعندى أجهزه فى المهرجان كتير جداً جداً وبنشتغل كلنا كخلية نحل، ومن خلالك أحب أوجه الشكر لكل الناس فى المهرجان لأنهم بيشتغلوا بحب وبإخلاص كبير جداً، حتى اللى معندوش شغل تلاقيه موجود.

-على ذكر جملة انك إبن المسرح .. أين محمد رياض من المسرح وهل تعود قريباً ؟

قريب اكيد، وأتمنى طبعاً أرجع فى أقرب وقت، أكيد لو ظهرت حاجه مناسبة هرجع فوراً.

- وما رأيك فيما يمر به المسرح السنوات الأخيرة وماهى الأزمات التى تواجهه؟

والله بالعكس العروض كتيره جدا، فى إنتاج مسرحى السنه دى كتير جداً، وكنا محتارين واحنا بنختار العروض من تميزها وعددها الكبير، مسارح مسرح كلها منوره بالعروض ودى حاجه عظيمه، فى حراك مسرحى رائع وإنتاج مسرحى على كل المستويات، سواء عروض المحترفين أو عروض الهواه أو حتى مسارح الجامعة، كلها عروض فعلاً ممتعه جداً وأنا إستمعت بيها كلها، وعايز اقولك انا بروح اتفرج على العروض مش انى رئيس مهرجان لا أنا رايح محب للمسرح.

-رغم نجاح الدوره إلى الآن ولكن هناك حالة هجوم من مجموعة من النقاد بسبب الكريمات وعدم وجود تكريمات للناقد.. كيف رأيت الهجوم وبم ترد؟

مفيش مهرجان فى الدنيا مفيش فيه خلافات فى وجهات نظر، وهى الحياه أصلا قائمة على الصراع، بالعكس أنا شايفه حاجه طبيعية إن إللى عايز يقول رأيه يقول، ده شيئ صحى جداً، ودليل على نجاح الدوره لأن لو إنت مش ناجح محدش هيتكلم عنك، بالعكس بحترم كل اللى كتب جداً طالما الكلام حقيقى، عشان فى كلام اتكتب مش حقيقى لكن تمام فى الآخر زمايلنا واصحابنا وبنتقابل فى عروض ومهرجانات، وانا مش زعلان منهم وفضلت الصمت.

-وعلى المستوى الإنسانى هل تأثرت نفسياً وشعرت بضيق بسبب الهجوم؟

أنا مش مشغول بالحاجات دى، أنا لو إنشغلت مكنتش هشتغل وانجح، أنا مركز فى شغلى وماشى وبشتغل بكل طاقتى وإخلاص وحب عشان المهرجان ينجح، غير كده مبردش على أى حاجة وتركيز فى شغلى وماشى فى طريقى وبس.

- دوره بإسم الزعيم عادل إمام.. كيف جاء هذا الإختيار ؟

الحقيقة أنا فاجئت اللجنة العليا فى أول إجتماع، بإن الدورة تبقى بإسم الزعيم عادل إمام، وهرجع تانى واقولك أنا شايف المهرجان ده كبير جداً عشان كده إسم الدوره يبقى بفنان بحجم وقيمة عادل إمام.

_ وكيف كان رد فعل اللجنة العليا بعدما أبلغتهم بدورة المهرجان بإسم الزعيم عادل إمام ؟

إتخضوا طبعاً، وفرحوا وإندهشوا وتأييد للفكرة جدا، وفعلاً ده حصل والدوره بإسم الزعيم عادل إمام.

- وكيف كانت كواليس إبلاغ الأسرة وهل تواصلت مع الزعيم ؟

بلغنا الأسرة طبعاً ورحبوا جدا، والأستاذ عادل إمام مش محتاج تكريم، وده عباره عن إن المهرجان الرسمى للدولة بيبلغ الفنان العظيم عادل إمام إن الدولة وكل الناس بتقولك إنها بتشكرك على تاريخك الفنى الكبير والعطاء العظيم للفن واللى يفضل مستمر بمزيد من الأعمال لأهم فنان فى مصر والوطن العربى.

- إصرار حضرتك على التكريمات أن تكون للأحياء.. ما السبب لذلك؟

الفنان يكرم فى حياته ويحس بتكريمه، أصل التكريم ده عباره عن كلمة شكراً للفنان، وبنقوله إحنا عارفين تاريخك وتأثيرك ومقدرين إللى قدمته كله، لكن أنا لما اتكرم وأنا ميت هحس بإيه وهستفيد إيه، مع كامل الإحترام للراحلين وتاريخهم طبعاً.

- وكيف كان رد فعل المكرمين بعد إبلاغهم بالتكريم فى المهرجان ؟

حاله رائعه من الفرحه والشجن والتأثر، خلينى اقولك حاجه أحياناً الفنان مبياخدش باله إن الناس لسه فاكراه وبتحبه، لحد ما يلاقى فى تكريم، ده بيبقى تأثيره عظيم فى نفسية الفنان بدرجه متتخيلهاش، عشان كده انا مش هستنى الفنان يموت عشان أكرمه.

-ماهى معايير إختيار المكرمين خلال تلك الدوره من المهرجان القومى للمسرح ؟

من له تجربه مسرحيه مؤثره فقط.

- كيف ترى تجربة مسرح مصر ؟ وهل قدمت فائده للمسرح أم لا ؟

تجربه ناجحه جداً، مش كده وبس ده إحنا لازم نناقش أسباب النجاح كمان، لأن حتى لو إنت ليك وجهة نظر مختلفه فى الحاجة اللى بتقدم وهى نجحت لازم تقف على أسباب النجاح، أنا ضد الرفض لأى شئ وخصوصاً لو نجح، انا بحترم النجاح ومسرح مصر قدر يوصل للناس، بالعكس أنا بحب مسرح مصر جداً وأشرف عبدالباقى عمل حراك مسرحى رائع، ورجع الناس تشوف مسرح تانى والأسرة تنزل تتفرج على عروض وأنا شايف أنها تجربه عظيمة.

- وماذا عن الجديد فنياً لمحمد رياض ؟

أنا بجهز مسلسل جديد إن شاء الله إسمه "الناقور" .

- هل العمل بطوله مطلقة وماذا عن تفاصيل العمل؟

بطولة مطلقة، والمسلسل يعرض خارج السباق الرمضانى وليس على المنصات ولكن من خلال قنوات فضائية، وتم التوقف تلك الفترة بسبب المهرجان.

- وماذا عن السينما ؟

بصراحه انا معنديش شغف للسينما أصلا، لكن لو ظهر حاجه حلوه اوى يعنى تمام اعملها، غير كده انا بحب الفيديو والمسرح.

- بمناسبة ذلك لماذا نرى نجوم الصف الأول فى السينما توجهوا للدراما فى السنوات الأخيرة؟

طبعاً.. لأن الفيديو دلوقتى فى كل مكان وعلى الموبايلات والتلفزيون واللاب توب، وتختار الوقت إللى إنت عايزه، وتقدر تتفرج على أى مسلسل من زمان حتى، وده أحيا الدراما والأعمال القديمه رجعت تاني تتصدر المشهد وتعيش .

_ وكيف ترى دراما المنصات وهل أضافت بشكل إيجابى ؟

طبعا أضافت وعملت تاريخ للفيديو، وعلى فكره السوشيال ميديا ساعدت كمان فى تاريخ للفيديو والدراما القديمه تحديداً، كنت زمان الأول تعمل مسلسل ويتعرض ونستنى بقى على ما يتعرض تانى، عكس فيلم السينما كان بيفضل يتعرض بشكل دورى، عشان كده كانوا بيقولوا ذاكرة الفيديو ضعيفه، دلوقتى لن أعيش في جلباب ابي عمل تاريخ عشان السوشيال ميديا ساعدت فى كده.

-على ذكر الدراما كيف ترى الموسم الرمضانى والزحام الدرامى هل تؤيد تلك الظاهره؟

والله الموسم الرمضانى اتعودنا أنه موسم تنافسى على مستوى الوطن العربى كله، وده كله منافسه فى صالح الموسم والعمل الجيد يفرض نفسه.

- حدثنا عن علاقتك بوالد زوجتك النجم محمود يس ؟

الفنان القدير محمود يس كان ممثل عظيم ومثقف مفكر، صاحب رأى وصاحب وجهة نظر فى الفن وفى الحياه بشكل عام، صاحب مبادئ وعلى المستوى الإنسانى كان أب.

- ختاماً كيف ترى الشماته فى الموت فى وفاة نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودى؟

أقدم أولا التعازى للفنان حسن يوسف وزوجته، ونحسبه عند الله شهيداً لأنه مات غرقا، أما الشماته فالمنطق والإنسانية أنه لا شماته فى الموت، وبسبب ذلك حزنت جداً من تلك التصرفات وشيئ محزن لنا جميعاً.