بريطانيا تنهي تدريب نحو ألف جندي بحري أوكراني عقب تدريب استمر لمدة 6 أشهر

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 02:34 م

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، عودة ما يقرب من 1000 من مشاة البحرية الأوكرانية إلى ديارهم بعد أن تدربوا من قبل مشاة البحرية الملكية خلال برنامج بريطاني مدته ستة أشهر بدعم من الشركاء الدوليين.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "قادت المملكة المتحدة الطريق في تدريب القوات المسلحة لأوكرانيا، حيث قدمت تدريبا رائدا عالميا في المهارات القتالية في الخطوط الأمامية لأكثر من 20 ألف جندي من الجيش الأوكراني".

وأضاف "هذا البرنامج التدريبي، الذي قدمته نخبة الكوماندوز البريطانية، سيدعم أوكرانيا في بناء قوتها البحرية المتميزة وتوسيع قدرتها على العمل في بيئة بحري". وجاءت تلك التدريبات، التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى المملكة المتحدة في فبراير الماضي.

وشهدت تدريب قوات الكوماندوز البريطانية القوات الأوكرانية في عمليات برمائية على متن قوارب صغيرة - شن غارات على الشاطئ باستخدام قوارب مطاطية، ويعد أول برنامج تدريب برمائي تقدمه المملكة المتحدة لأوكرانيا، وبلغ ذروته مع قيام مشاة البحرية الأوكرانية بتخطيط وتنفيذ غارات ليلا ونهارا.