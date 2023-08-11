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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«اتحاد اليد» عن معجزة «جزر الفارو»: مش بنفقد الأمل.. ونستعد للبطولة منذ عامين

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة اليد
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قال عمرو صلاح أمين الاتحاد المصري لكرة اليد واللاعب الدولي السابق، إنّ منتخب جزر الفارو قوي، واستطاع أن يكون ندا قويا لمنتخبنا الوطني للناشئين في بطولة العالم: «غحنا مش بنفقد الأمل».

وأضاف «صلاح»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية منه الشرقاوي: «جزر فارو تقدم علينا، لكن مدرب منتخبنا طلب من اللاعبين ان يلعبوا بطريقة الدفاع المفتوح بطول الملعب، وهو ما أربك حسابات منتخب جزر فارو، فخسروا الكرة، كما أن حارس مرمانا يوسف وليد أسهم بشكل كبير في تحول سير المباراة، فقد قاد هجمة سريعة وصد رمية جزائية». 

وتابع: «تعادلنا في آخر 72 ثانية منح لاعبينا دفعة نفسية قوية جدا، كما أن الطريقة التي دافعنا بها في الأشواط الإضافية منحتنا الفوز بفارق 4 أهداف». 

وحول سر الظهور القوي لمنتخبنا الوطني للناشئين وتأهله إلى نصف نهائي بطولة العالم، قال: «نعد هذا المنتخب منذ سنتين ولعبنا أكثر من 15 مباراة دولية ودية، فتكونت لديهم الخبرات التي تؤهلهم كي يتخذوا قرارات في الملعب، بالإضافة إلى فكر الجهاز الفني الذي استطاع تعويض فارق 3 اهداف لصالح منتخب جزر فارو.

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