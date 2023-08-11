وكيل «تموين الشرقية»: نسب توريد القمح بالمحافظة تتخطى المستهدف

قالت المهندسة فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن نسبة توريد القمح بالشرقية تخطى المستهدف ليصل إلى 570 ألف طن و500 طن بنسبة 103%.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «من ضوابط توريد القمح تحديد معدل يصل إلى 1.5 طن لكل فدان، مع تجهيز 58 موقع لاستلام القمح على مستوى مراكز المحافظة، وتوفير 11 صومعة تصل سعة بعضها إلى 90 ألف طن»، مشيرة إلى أن الدولة توفر كافة التسهيلات للمزارعين على مدار الموسم.



ومن جانبه، قال المهندس حسين أحمد، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المساحة المنزرعة قمح ارتفعت بزيادة 50 ألف فدان خلال العام الجاري، لافتا إلى أن متوسط إنتاجية الفدان تصل إلى 20 أردب قمح.



وأوضح أن الأسمدة أصبحت توزع على الحيازات الزراعية، لذلك لا يوجد هدر نهائيا، مشيرًا إلى أن الشرقية من كبرى المحافظات الزراعية.



ولفت إلى أن مديرية الزراعة بالشرقية حريصة على عقد ندوات توعوية للمزارعين بشكل مستمر.