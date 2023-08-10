وفد إعلام الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بوسط سيناء

استقبل محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، اليوم، وفد المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، لتفقد المشروعات التنموية لمزارع جهاز التعمير بمركز نخل بوسط سيناء، وكذلك التجمع السكني للمنازل البدوية بقرية النثيلة؛ جاء ذلك بحضور مهندس خالد ابو زهره وكيل جهاز تعمير منطقه شمال سيناء.

وكان قد أقيم بمركز نخل ٨ مشروعات تنموية في قري الكنتلا وبئر جريد والسلام والنثيله وصدر الحيطا على مساحة ٣٠٨ فدان تتضمن ٩٦ صوبه زراعية منزرعه اشجار زيتون ورمان وكمثري وجوافه فضلا عن ١١ حوض اسماك.

وتهدف هذه التجمعات الي توفير حاصلات زراعيه لطرحها للمواطنيين باسعار مخفضة كما قام الوفد بزيارة تجمع البيوت البدوية بقرية النثيله بعدد ١٥ منزل لتوطين اهالي قرية النثيله في مساكن حضارية والتي سيجري توزيعها قريبا بعد اجراء القرعة العلنية ببن المتقدمين والتي ستشمل ارامل ومطلقات وذوي الحاجة والاسر التي ليس لها منازل سكنية مراعاه للبعد الاجتماعي وتحقيق عدالة التوزيع بين المواطنيين.