غدًا.. انطلاق الدوري السعودي بنكهة عالمية

تنطلق بطولة الدوري السعودي (دوري روشن)، غدًا الجمعة ، في نسختها الثامنة والأربعين بموسم 2023-2024، التي تحمل طابعًا خاصًا بعد جذب نجوم العالم للمسابقة، بإبرام العديد من الصفقات الأوروبية واللاتينية المميزة من جانب أكثر من ناد وعلى رأسهم، النصر، اتحاد جدة، الهلال، أهلي جدة.

بدأت سلسلة انتقال النجوم العالميين لبطولة الدوري السعودي، في الميركاتو الشتوي الماضي، بانضمام أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو لصفوف النصر، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

رونالدو

وتفتتح منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي، بمباراة أهلي جدة والحزم، الثنائي الذي صعد إلى دوري روشن من دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) ببصمة مصرية، حيث قاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الأهلي السعودي للعودة لدوري المحترفين بعد عام من هبوط الفريق، وذلك بعد رحيله عن الأهلي المصري وبعد تحقيق العديد من الإنجازات مع القلعة الحمراء، بينما شارك يوسف أوباما مهاجم الزمالك المعار في صعود الحزم لدوري روشن.

موعد مباراة أهلي جدة والحزم

وتقام مباراة أهلي جدة والحزم في افتتاحية الدوري السعودي، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

صفقات أهلي جدة

ويتسلح الإمبراطور في مباراة الجولة الأولى من الدوري السعودي أمام الحزم، بصفقاته الجديدة التي تعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أبرزهم 5 أجانب، هم: السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي السابق، بالإضافة إلى ضم رياض محرز من مانشستر سيتي، روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، وألان ساينت ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فضلًا عن التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة الإسباني السابق.

وتنقل شبكة قنوات SSC السعودية مباراة أهلي جدة والحزم، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، على أن تذاع عبر قناة SSC 1 HD، وأسندت الشبكة مهمة التعليق على المباراة للمعلق فهد العتيبي.

النصر

الدوري السعودي بنكهة عالمية

وتعتبر النسخة الجديدة من مسابقة الدوري السعودي، مميزة بشكل كبير، إذ تضم العديد من الأسماء العالمية التي لمعت في الملاعب الأوروبية واللاتينية، حيث يتواجد في صفوف النصر، رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ويعتمد اتحاد جدة على نجومه الجدد، المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو متوسط ميدان ليفربول السابق.

ويقود أحلام الهلال في الموسم الجديد، البرازيلي مالكوم، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ولاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرجي سافيتش، فيما يتطلع الاتفاق لموسم استثنائي بقيادة مدربه ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، مع قائد الريدز السابق جوردان هندرسون، والمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي.