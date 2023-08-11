حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون الحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023 حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

يتوقع خبراء الأرصاد وجود رياح تنشط على شواطئ البحر المتوسط بالعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد بسرعة تتراوح من 40 إلى 50 كم/س وارتفاع الأمواج 2:5:2 متر.

وتنشط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد على فترات متقطعة.