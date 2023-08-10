مصر تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

تأهل منتخب مصر للناشئين إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد بعد سيناريو مجنون.

وفاز منتخب مصر على نظيره جزر الفارو بنتيجة 38-34 بعد اللجوء لشوطين إضافيين وذلك ضمن ربع نهائي كاس العالم للناشئين.

وعاد منتخب مصر أمام جزر الفارو بعد تأخره بثلاثة أهداف في آخر دقيقة من المباراة، ليعود لاعبي الفراعنة في الثانية الأخيرة من الوقت الأصلي ويسجلو هدف التعادل لتصبح النتيحة 31-31.

وفي الأشواط الإضافية تحكم لاعبو الفراعنة في مجريات المباراة، ليحسم المواجهة بنتيجة 38-34، ويتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي بطولة العالم.

وتستضيف كرواتيا النسخة الحالية الحالية من كأس العالم للناشئين 2023.