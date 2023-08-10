نائب محافظ قنا يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي لمناظير الجهاز الهضمي

افتتح الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني عشر لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمستشفى حميات قنا، والذي تنظمه مديرية الصحة والسكان بقنا، بهدف زيادة وتنمية خبرات الاطقم الطبية في مجالات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية.

وذلك بحضور الدكتور محمد عامر عفيفي رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي بطب الازهر بالقاهرة، والدكتور خالد الباسل استشاري المناظير بالمعهد القومي للاورام وهيئة المستشفيات التعليمية بالقاهرة والدكتور سيد الكاشف مدير مستشفى الحميات، والدكتور شاذلي محمد رئيس قسم المناظير بحميات قنا، والدكتور سليمان جاد مدير مركز علاج الفيروسات بالمستشفى وعدد من أطباء مستشفى حميات قنا.

وأكد نائب محافظ قنا أن المؤتمر يهدف إلى تنمية خبرات الأطقم الطبية بمستشفى حميات قنا، بما ينعكس على الرعاية المقدمة للمرضى في علاج أمراض الجهاز الهضمي والامراض المعدية وذلك لأحداث طفرة في الخدمة المقدمة، بما يضمن افضل رعاية صحية للمواطنين، مقدما الشكر لكل الأطباء لجهودهم المبذولة في عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي وبشكل منتظم للاستفادة من نقل الخبرات، مؤكدا على أهمية زيادة مثل هذه المؤتمرات لرفع قدرات الأطباء العلمية والعملية.

وشملت فعاليات المؤتمر تنظيم ورشه عمل لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بحميات قنا وإجراء مناظير مرئ ومعدة وقولون وحالات مناظير قنوات مرارية واستئصال زوائد لحمية بالقولون، وحقن وربط دوالي المرئ بتقنية الفيديو كونفرنس، حيث شهد عدد من الأطباء شرح عملي لإجراء العمليات، وتشخيص وعلاج حالات الانسداد المراري دون تدخل جراحي، مع شرح عملي لعلاج أورام الكبد بالتردد الحراري دون تدخل جراحي أو استخدام علاج كيماوي وذلك بهدف نقل الخبرات العلمية للأطباء العاملين بالمستشفى وتعريفهم بالأساليب الصحية لاستخدام المنظار في العمليات المختلفة.