روسيا تسقط 11 مسيرة أوكرانية قرب القرم.. وموسكو: كانت باتجاهها نحو العاصمة

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، تمكن الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية، كانت في اتجاهها لإصابة أهداف في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عملية الإسقاط تمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث تم إسقاط المسيرات بالقرب من القرم، بالإضافة إلى مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية موسكو.

البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أكد أن المسيرات سقطت في مدينة سيفاستوبول، فيما تم إخضاع 9 مسيرات أخرى من خلال استخدام وسائل تكنولوجية إلكترونية وتم تحطيمهما فوق البحر الأسود.

ولم تسفر تلك العمليات عن سقوط أي ضحايا أو خسائر في الأرواح أو خسائر مادية أخرى، حيث تم إسقاط تلك الطائرات قبل استهداف أي منشآت روسية.