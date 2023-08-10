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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. جهاز "15 مايو" يوضح تفاصيل توفير الدولة لسكن بديل للمتضررين من سيول 2020

زهور 15 مايو
زهور 15 مايو
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قال المهندس أحمد إمام معاون رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن مشروع زهور مدينة 15 مايو أحد المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية لتوفير سكن بديل للمتضررين من حادث السيول الذي وقع في عام 2020.
وأضاف إمام في لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «فور حدوث السيول صدرت توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مجتمع عمراني متكامل يتناسب مع طبيعة عمل الأهالي المتضررين». 
وتابع معاون رئيس جهاز مدينة 15 مايو، ان زهور 15 مايو مجتمع عمراني متكامل الخدمات بإجمالي 42 عمارة و1008 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن مساحة الوحدات 90 متر مسطح بواقع 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام كاملة المرافق والفرش. 
وواصل: «لدينا منطقة خدمات على مساحة 7200 متر مسطح مقام عليها جميع الخدمات الصحية والتعليمية ممثلة في مدرسة تعليم أساسي على مساحة 4 آلاف متر مسطح ومركز طبي بمساحة 1000 متر مسطح وسوق تجاري بواقع 8 محال تجارية لتوفير الأنشطة التجارية على مساحة 1700 متر».

مشروع زهور مدينة 15 مايو سكن بديل حادث السيول مجتمع عمراني متكامل