نائب وزير الاتصالات: 26 مؤسسة وطنية شاركت في منظومة الكارت الموحد

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، اليوم الخميس، إن 26 شركة ومؤسسة وطنية شاركت في منظومة الكارت الموحد.

وأضاف خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، والدكتورة مي فاروق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وايهاب ابو بكر، نائب رئيس هيئة البريد المصري لمناقشة منظومة الكارت الموحد، إن الكارت الموحد جرى إعداده بعمالة مصرية 100%، مؤكدا أنه سيكون هناك سلبيات سيجرى تحسينها مع العمل في المنظومة والتي تهدف إلى التأكد أن الخدمات تصل إلى المواطن.

ومن المنتظر أن يتفقد القيادات الأربع عدد من مراكز البريد والتموين والتأمين الصحي الشامل، لمتابعة تطبيق منظومة الكارت الموحد الجديدة، وذلك عقب بدء إرسال رسائل نصية للمواطنين عبر المحمول لاستلام "الكارت الموحد".