غدا.. العرض المسرحي "القفص" في مكتبة مصر الجديدة

يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة، فى السابعة من مساء غد الجمعة، العرض المسرحى "القفص" تقدمه فرقة "نوستالجيا" الرواية للكاتب الإيطالى ماريو فراتي، والعرض المسرحى إخراج عبد الرحمن مراد.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة إن العرض المسرحى يأتى في إطار استراتيجية الجمعية الرامية إلى الاطلاع على العالم والتعرف على الفنون والأدب العالمى، والاطلاع على المعارف في شتى فروعها مما له أكبر الأثر في تنمية القدرات الفنية للمواهب الشابة.

وتدور أحداث المسرحية حول مأساة اجتماعية، من خلال أسرة تضم الأم والأبناء وهم ولدين وابنة وحيدة، الابن الأكبر متزوج ويعيش مع أسرته في نفس الموقع، ويتسم بالقسوة والتسلط والعنف مما يتسبب في كراهية زوجته له، بينما الأخ الأصغر يحبس نفسه داخل قفص صنعه بنفسه داخل المكان وحبس نفسه به حبس إختياري، وذلك لإنه يعاني من فوبيا الخوف من العالم الخارجي، بالرغم من أنه مثقف ومثله الأعلي الكاتب والمفكر الروسي انطون بافلوفيتش تشيكوف، الأمر الذي يجعل زوجة أخيه تلعب عليه لعبة الحب علي اعتبار أنه ليست له أي تجارب فيقع في حبها، لدرجة أنها تدفعه إلي أن يقتل شقيقه، وهنا تتكشف له الحقيقة بأنه وعلي لسان هذه الزوجة مخبول، وأنهم لن يفعلوا به أي شيء فهو معتوه، وتلك هي مأساة الصراع الأزلي منذ عصر قابيل وهابيل.