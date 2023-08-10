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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يجهز جزءًا من مستحقات اللاعبين المتأخرة لامتصاص غضبهم

الزمالك
الزمالك
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أبلغت إدارة الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بصرف جزء من المستحقات المتأخرة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك في خطوة من الإدارة لامتصاص غضب اللاعبين بعد مطالبهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة. 

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى سيشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية والإفريقية. 

واستقرت إدارة الزمالك على استمرار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدربا للزمالك في الموسم الجديد، وذلك بعد تقديمه مستويات جيدة مع الفريق الأبيض منذ توليه المهمة الفنية خلفا للمدرب البرتغالي فيريرا . 

وتحاول إدارة الزمالك في الفترة الحالية حل أزمة إيقاف قيد الزمالك من أجل التعاقد مع 3 لاعبين جدد وفقا لما طلبه المدرب الكولومبي أوسوريو، الذى أكد لإدارة الأبيض أن الفريق يحتاج فنيا للدعم في ثلاث مراكز في الدفاع والوسط والهجوم وذلك بلاعبين سوبر ولديهم الخبرات.

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