اليوم.. عمر خيرت يحيي حفل مهرجان العلمين

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ومن المنتظر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل مجموعة من أبرز مقطوعاته الموسيقية منها: فرقة ناجى الله، خلى بالك من عقلك، إعدام ميت وضمير أبلة حكمت.

وتقام الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين، في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس، كما يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض وعروض ترفيهية مختلفة والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي والعالمي، بجانب مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث المهرجان الرياضية.