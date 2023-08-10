القبض على ربة منزل أنهت حياة زوجها طعنا بالسكين في أوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل المتهمة بقتل زوجها طعنا بسلاح أبيض “سكين” في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وتلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفي داخل منزل بدائرة المركز.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره به آثار طعنات متفرقة بالبطن والصدر.

كما تبين العثور على زوجة القتيل مصابه بخدوش وجروح بالجسد، وبمناقشتها اعترفت بنشوب مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب خلافات أسرية وخلال تعدي المجني عليها بالضرب، واستلت سكين المطبخ وتسببت في إصابته التي أودت بحياته، وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وقد تم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.