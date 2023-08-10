الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت 9 قذائف عنقودية على دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية أطلقت 9 قذائف عنقودية من عيار 155 ملم على مناطق مختلفة من مدينة دونيتسك خلال الساعات الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن 3 قذائف ضربت منطقتي كييفيكي وكويبيشيفسكي في المدينة فجرا، ثم استهدفت 6 قذائف أخرى منطقة كييفسكي، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع ضحايا أو أضرار.

يذكر أن القذائف عيار 155 ملم تستخدمها الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية إلى الجيش الأوكراني، ومنها مدافع هاوتزر بعيدة المدى M777 أمريكية الصنع، ومدافع ذاتية الحركة PzH 2000 ألمانية الصنع، وKrab بولندية الصنع وCAESAR فرنسية الصنع.