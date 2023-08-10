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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأسلوب السحب.. حبس المتهم بسرقة سيارة مواطن بالزاوية الحمراء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، اليوم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة سيارة مواطن بسبب خلافات بينهما حول الميراث، وأقر بارتكابه الواقعة بأسلوب السحب، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل سرق سيارة مواطن بأسلوب السحب بمنطقة الزاوية الحمراء.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص - مُقيم بمحافظة القليوبية)؛ لقيامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بأسلوب "السحب" باستخدام ونش سيارات بسبب خلافات بينه وبين مالكها حول الميراث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

أجهزة الأمنية بالقاهرة الزاوية الحمراء حبس المتهم قسم شرطة الزاوية