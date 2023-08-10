بأسلوب السحب.. حبس المتهم بسرقة سيارة مواطن بالزاوية الحمراء

أمرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، اليوم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة سيارة مواطن بسبب خلافات بينهما حول الميراث، وأقر بارتكابه الواقعة بأسلوب السحب، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل سرق سيارة مواطن بأسلوب السحب بمنطقة الزاوية الحمراء.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص - مُقيم بمحافظة القليوبية)؛ لقيامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بأسلوب "السحب" باستخدام ونش سيارات بسبب خلافات بينه وبين مالكها حول الميراث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.