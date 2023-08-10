فيتوريا يطلب تقريراً طبياً عن المصابين قبل مباراتي "إثيوبيا وتونس"

طلب روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا تقرير طبي عن حالة جميع لاعب القوام الرئيسي للفراعنة، قبل معسكر شهر سبتمبر والذي سيتخلله مباراتين أمام منتخب إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بجانب مباراة تونس الودية.



ويعاني المنتخب الوطني من الغيابات خلال شهر سبتمبر المقبل، ويأتي في مقدمة اللاعبين أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي والمصاب لفترة طويله قد تغيبه عن بطولة كأس الأمم الإفريقية بداية العام المقبل، بجانب أيضًا إصابة محمود حمدي الونش مع نادي الزمالك، وإصابة محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.



بجانب بعض الإصابات الأخرى التي سيتحدد موقفها قبل المعسكر مثل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الجديد.

يذكر أن المنتخب الوطني تأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية، العام المقبل، في كوت ديفوار، ويرغب فيتوريا في الظهور بشكل مميز، من أجل أن يستعد المنتخب المنافسة على البطولة المقبلة في الكاميرون.



ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة إثيوبيا وتونس في سبتمبر المقبل، ثم مواجهة إثيوبيا وجيبوتي ضمن مباريات الجولات الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، في شهر نوفمبر المقبل