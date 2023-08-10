اتحاد الكرة يضع الرتوش الأخيرة لودية المنتخب الأوليمبي مع أوزباكستان

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاقًا بشأن مواجهة ودية للمنتخب الوطني الأولمبي أمام منتخب أوزباكستان، خلال التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحصل اتحاد الكرة علي موافقة ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي على مواجهة ودية أمام منتخب أوزباكستان في شهر أكتوبر، لرغبته في مواجهة منتخبات من مدارس مختلفة ورفضه لمواجهات أمام المنتخبات الإفريقية.

يذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي وصل للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي من خلالها تأهل الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر لها العام المقبل.



ويرغب روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي في عمل استعداد جيد من أجل المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل، بعد تأهل المنتخب للمرة الثاني على التوالي، بعدما تأهل شوقي غريب المدرب السابق عام 2020 ووصل لدور الثمانية ولكنه خسر أمام منتخب البرازيل.