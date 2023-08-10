الجبلاية تدرس تعيين جهاز فني مصري تحت اشراف "ميكالي" لمنتخب 2005

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، شكيل جهاز فني وطني لمنتخب مواليد 2005، على أن يشرف البرازيلي ميكالي على عمل الجهاز الفني، لحين تفرغ المدرب البرازيلي بعد انتهاء مشوار المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس صيف العام المقبل.



ووفقا لذلك المقترح ينتقل ميكالي لتولي منصب المدير الفني لمنتخب 2005، بمجرد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.



ويستعد مجلس إدارة اتحاد الكرة لحسم تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات المراحل السنية، خلال الاجتماع المنتظر لمجلس الجبلاية والمقرر له يوم 24 أغسطس الجاري.

يذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي وصل للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي من خلالها تأهل الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر لها العام المقبل.



ويرغب روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي في عمل استعداد جيد من أجل المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل، بعد تأهل المنتخب للمرة الثاني على التوالي، بعدما تأهل شوقي غريب المدرب السابق عام 2020 ووصل لدور الثمانية ولكنه خسر أمام منتخب البرازيل.