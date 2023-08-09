أستاذ علوم سياسية: فكرة الدولة القومية في إفريقيا لم تتبلور بعد

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن فكرة الدولة القومية في إفريقيا لم تتبلور بعد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قوية وتحتوي على قدر كبير من التجانس بين السكان بصورة منفصلة عن الدول الإفريقية القائمة على القبلية وخلافه.

وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن جزء كبير من جدود الدول الإفريقية وضعت من قبل الاستعمار وحدودها مصطنعة، وتحتوي على جزء كبير من ندرة الموارد، والحكومة خلاف انتشار الفساد.

ولفت إلى أن هناك عددًا من الأسباب التي أدت لزيادة عدم الاستقرار في القارة الإفريقية منها: السيولة الموجودة في النظام الدولي خلال الفترة الحالية، وضعف الدور الدولي في عدد من القوات الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا التي تعاني من الكثير من المشاكل الداخلية، وهذا خلق فراغ تسعى الصين وروسيا لسده.

وأشار إلى أن الغرب يتعامل مع الدول الإفريقية من خلال البعد السياسي فقط، والانتخابات الحرة والديمقراطية، مشيرًا إلى أن مشكلة القارة السمراء هي التنمية، والغرب لا يساعد الدولة الإفريقية على التنمية، ولكنه يريد أن يرى شكل من أشكال الديمقراطية في هذه الدول.