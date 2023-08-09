انخفض 9 آلاف جنيه.. اتحاد الصناعات يزف بشرى سارة بشأن سعر الأرز المحلي

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة سعر الأرز على المنتج بأنه قرار بالغ الأهمية وسيخدم المستهلكين كثيرا، لافتا إلى أن القرار يشمل سلعا عديدة أيضا.

وتابع رجب شحاتة خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، معلقا: كل سوبر ماركت أصبح يضع سعر الأرز المنتج وغيره؛ نظرا لوجود قراءة لبيع المنتج من خلال تقنية الـ «كيو أر كود»، منوها أن متابعة تفاصيل المنتج المستورد من الأرز سيصبح مراقبا من قبل وزارة التموين وجهاز حماية الأسواق.

وأضاف شحاتة أن سعر الأرز من أرخص أسعار السلع في الأسواق، حيث الأرز الشعير يصل سعر الطن فيه لـ13 ألف جنيه بانخفاض يصل لـ9 آلاف جنيه، معلقا: وقف تصدير الهند للأرز ليس نهاية المطاف؛ لأن الدولة اتجهت لدول عدة ومنها أمريكا وتايلاند وغيرها.

وقال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات إن تاريخ الصلاحية وسعر الأرز كان يدون وما زال على كيس الأرز بشكل واضح ووضعه في مكان ظاهر للجميع، مطالبا بمساعدة المواطنين للدولة وإبلاغ جهاز حماية المستهلك حال وجود مخالفات من قبل التجار.

واستكمل: أعلى نوع أرز (الأبيض) عريض الحبة في الأسواق الآن بـ23 جنيها في الأسواق، أما الأرز الشعير بـ12 و13 جنيها، وعدم تنفيذ تعليمات تسعير وتخزين الأرز سيعد مخالفة على المنشأة؛ لأن التدوين سيمنع التلاعب في الأسعار، ومصر ليس بها مشكلات أرز، والمحصول الجديد بدأ النزول في الأسواق، لكن الإقبال عليه ضعيف لأنه لم ينضج بعد.

ورد الإعلامي أحمد موسى على حديث «شحاتة قائلا»: إحنا هنقعد نلف على المحلات.

واختتم: التموين لديها أرز يكفي لـ3 شهور مع المنتج الجديد مع 7.2 مليون طن من المنتج الجديد، ومن يبيع الأرز بـ26 جنيها يجب الإبلاغ عنه وعدم الشراء من هذا التاجر نهائيا.