رئيس جامعة المنوفية يشارك في جلسة مجلس الدراسات العليا

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى الجلسة الدورية للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتى انعقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

أشار القاصد إلى أن الجلسة اليوم شهدت عرض تقرير اللجنة المشكلة لدراسة نموذج الأعمال المناسب للاستثمار فى المحتوى الرقمى المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التى يستضيفها بنك المعرفة المصرى، ومناقشة توصيات ورشة العمل التى تمت بشأن تطوير منظومة دراسات الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.

كما تم مناقشة كتاب رئيس جامعة المنوفية بشأن إنشاء لجان فرعية لأخلاقيات البحث العلمى بكليات التمريض والطب البيطري والإعلام والهندسة الإلكترونية والتجارة وطب الأسنان، ومناقشة مقترح جامعة المنوفية بشأن النشر العلمى باللغة الإنجليزية لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية.

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‏وأضاف رئيس الجامعة أن الجلسة استعرضت تقرير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن ماقامت به قطاعات الدراسات العليا بالجامعات من رفع الأبحاث الخاصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة.