تحذير عاجل من الصحة العالمية من سلالة كورونا الجديدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، مراقبة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" التي أطلق عليها اسم "آيريس"، وتحمل الاسم الرمزي EG.5.1.

فيما حذر رؤساء وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) من خطر هذه السلالة، قائلين إنها تشكل واحدة من كل سبع حالات جديدة بعد وصولها إلى المملكة المتحدة في نهاية شهر مايو.

وأشارت تقارير عن المزيد من التفاصيل حول المتحور "آيريس"، مثل سرعة انتشاره ومدى خطورته المحتملة والاستجابة الصحية والاجتماعية له، مع اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة انتشار الفيروس.

ويعتبر "آيريس" المتحور الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة حتى 5 أغسطس مع 17.3% من الحالات، فيما يمثل ما يقرب من 14.55% من الحالات وينمو بنسبة 20.51% أسبوعياً في بريطانيا.

ومن أهم الأعراض التي قد يشعر بها المصاب بالمتحور الجديد: سيلان أو انسداد الأنف، والتعب، والصداع، والسعال، والعطس، وتغيرات في حاسة الشم والتهاب الحلق.