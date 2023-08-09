مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لرفع جودة وكفاءة المستشفيات (فيديو)

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الصحة والسكان، ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وشركة "إليفيت لإدارة المستشفيات" للتعاون في مجالات رفع جودة وكفاءة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كما شهد مدبولي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بمجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين بوزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها، ووقع على بروتوكول التعاون كل من المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة "صندوق تمويل التدريب والتأهيل".