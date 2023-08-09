استشاري مناعة: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يهدد الصحة العامة

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، إن المضاد الحيوي يعمل ضد البكتريا فقط، ويجب عدم استخدامه دون الرجوع إلى الطبيب، حيث أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يعد تهديدا كبيرا على الصحة العامة.

وأضاف “بدران” في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن أغلب مسببات أمراض العدوى تكون الفيروسات ولذا لن تتأثر بالمضادات الحيوية، مشيرا إلى أن كل ساعة يموت 145 شخص نتيجة الجهل وعدم استجابة جسم الإنسان حيث تقاوم البكتريا المضادات الحيوية عند منحها لهؤلاء الأفراد.

كما لفت إلى أن البكتريا ذكية جدا، واستخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي يجعلها تكشف سر عمل هذه المضادات الحيوية وتكون قادرة على مقاومة تأثيره.