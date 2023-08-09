محافظ الوادي الجديد يقرر النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ م لمدة شهرين، وذلك استجابةً لمطالب العديد من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تقرر النزول بالسن لمواليد الفترة من ٢ أكتوبر ٢٠١٧ حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ (شهرين فقط)، بجميع الإدارات التعليمية حسب الأماكن الشاغرة، ولا يتم تحويل التلميذ منها قبل مرور عام دراسي كامل، وعلى أن يكون آخر موعد لتلقي ملفات القبول الخميس ٢٤ أغسطس الجاري.