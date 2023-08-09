رئيس هيئة الإسعاف المصرية يكرم 25 من أفراد فرق الإسعافات.. صور

كرم الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، اليوم، بقاعة الإحتفالات الكبرى بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف، 25 من أفراد الفرق الإسعافية لجهودهم الاستثنائية في إنقاذ عدد من المواطنين كانت حياتهم على المحك جراء تعرضهم لحوادث قاتلة تنوعت بين حالات طعن وسقوط من أماكن مرتفعة وتوقف لعضلة القلب بالإضافة إلى عدة حالات ولادة تمت بمساعدة فرق الهيئة الإسعافية.

إستهل الدكتور عمرو رشيد، كلمته بتوجيه الشكر للأطقم الإسعافية المكرمة على ما قدموه من دروس ملهمة في مهام الإسعاف والإنقاذ، مؤكداً قناعته بأن تلك الجهود تمثل القاطرة التي تقود تلك المؤسسة للأمام، وأن سواعدهم الفتية المخلصة هي التي جعلت لتلك المؤسسة مكانة متميزة بين نظيراتها العربية والافريقية.

وأكد الدكتور عمرو رشيد، أن ذلك التكريم هو نتاج لجولته بعدد من المحافظات مؤخراً والتي تم فيها إقرار مبدأ الاثابة والتحفيز لكافة العناصر الإيجابية من الفرق الإسعافية، وأن جولاته مستمرة الفترة المقبلة، وذلك للوقوف على كافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه المنظومة الإسعافية، وستمتد للمحافظات الحدودية.

تضمن التكريم إقرار الدكتور عمرو رشيد، مكافأة مالية لكافة المكرمين، وتأكيده أن تلك المكافأة لا تضاهي جهودهم التي ارتقت لحد البطولة وأنه يأمل في رؤيتهم في تكريمات جديدة وفي قصص نجاح جديدة، وأن ذلك سيقابله تقدير وحفاوة أكبر.

حضر التكريم الدكتور إبراهيم علي حسن، رئيس قطاع العمليات والتشغيل.