غرفة الغوص: تطبيق إلكتروني لإخطارات الأنشطة البحرية

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة تطبيق إخطار الرحلات البحرية، وذلك بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وقالت الغرفة في بيان لها، إن التطبيق يستخدم من قبل المنشآت السياحية من مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري المرخصة لتنفيذ الرحلات البحرية الخاصة بأنشطة الغوص والسنوركل عن طريق خطوات سهلة وسريعة، ويتيح لمستخدميه من المنشآت السياحية أعضاء الغرفة بملء البيانات اللازمة لإصدار إخطار يساعدهم على تنفيذ الأنشطة طبقاً لمتطلبات وزارة السياحة والآثار والغرفة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدفاع.

ويوفر التطبيق العديد من المعلومات التحليلية والإحصائية، التي تشمل بيانات الرحلات والأنشطة التي يتم تنفيذها، مثل الجنسيات والفئات العمرية للسائحين والممارسين، وأكثر مواقع الغوص والأنشطة البحرية زيارة وإقبالاً من السائحين، مما يساعد على دعم اتخاذ القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وأوضح مصطفي حفني، رئيس لجنة تسيير الأعمال للغرفة، أن تطبيق الرحلات البحرية يعزز من القيمة التنافسية لسياحة الغوص والأنشطة البحرية في مصر، حيث ان البيانات والمعلومات التي يوفرها التطبيق ستساهم بصورة إيجابية في رفع معدل الآمان والسلامة، وتحقيق الرقابة والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات والأنشطة، كما يساهم في السيطرة على الكيانات الغير قانونية بتحقيق مفهوم الرقابة السابقة التي تضمن عمل المنشآت والمحترفين المرخصين فقط. ويتيح التطبيق من خلال حصر أعداد ومستويات العاملين من تعزيز فرص تدريب الموارد البشرية وخلق فرص عمل جديدة.

ويساهم التطبيق بتوفير معلومات يمكن استخدامها في مجالات التسويق والترويج مما يعزز من القيمة التنافسية للمقصد السياحي المصري في المحافل والمعارض الدولية. كما أنه يمثل قيمة مضافة في الحصول على معلومات جوهرية تأثر بشكل مباشر على مشروعات حماية البيئة البحرية، تحقيقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

وتسعي وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية على تنفيذ إستراتيجيات التحول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة وذلك لمواكبة العصر والارتقاء بقطاع الغوص والأنشطة البحرية.