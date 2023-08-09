"التضامن": بطاقة الخدمات المتكاملة وسيلة معتمدة لتعامل ذوي الإعاقة مع أي جهة

قال خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن، إن بطاقة الخدمات المتكاملة وسيلة معتمدة لتعامل ذوي الإعاقة مع أي جهة، سواء حكومية أو غير حكومية، موضحا أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم العديد من الحقوق والدولة ملتزمة تجاههم بالعديد من الواجبات الواجب حصولهم عليها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن المميزت التي يحصلون عليها مثل الحصول على معاشين والدمج في المدارس والجامعات والتعيين بنسبة 5% والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات أو الأجهزة التعويضية المستوردة لهم، مشيرا إلى وجود حزمة هائلة من الخدمات الصحية من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مميزات دخول المتاحف والمناطق الآثرية مجانا بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما لفت مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن، إلى أن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يكون من خلال المكاتب المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويتم تقديم تقرير طبي يوضح حالة الخلل الموجودة لدى الشخص حتى وإن مر على التقرير 3 سنوات، ثم يوجد آلية للتقييم الوظيفي للوقوف على عدم قدرة الشخص على القيام بالمهام اليومية الحياتية ويتم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم تحت السن حتى يمكن الحصول على البطاقة.