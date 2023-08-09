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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا.. الأزهر يكرم الفائزين في الموسم الثالث لمسابقة «مواهب وقدرات»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، غدا الخميس، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات» في موسمها الثالث٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، والتي تقام تحت شعار «إبداع وتميز».

وتقام الاحتفالية بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتورة نيفين يوسف، وزير الثقافة المصرية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ونخبة من قيادات وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وعدد من الفنانين، والمثقفين بالمجتمع، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة «مواهب وقدرات.
وتهدف مسابقة «مواهب وقدرات»، دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

- الأزهر الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب