إسبانيا استقبلت 8 ملايين سائح في يونيو الماضي

شهدت إسبانيا قفزة في عدد السائحين الدوليين خلال الصيف الجاري، حيث استقبلت نحو 8.3 مليون سائح في شهر يونيو الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 10.9 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقال هيكتور جوميز وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني، في تصريحات صحفية اليوم، أنه خلال النصف الأول من العام، استضافت إسبانيا 37.4 مليون زائر، مما يمثل زيادة بنسبة 23.7 % على عكس العام السابق، معلقا: "تُظهر البيانات الممتازة بشأن زيادة الإنفاق السياحي، إلى جانب العدد الممتاز للسائحين الوافدين، نجاح التزام الحكومة بالجودة والتميز للاستمرار كقادة عالميين في مجال السياحة".

وكشفت البيانات الصادرة حديثًا عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء (INE) أن السياح ينفقون الآن أكثر، حيث وصلت نفقاتهم إلى 106 ملايين يورو في يونيو هذا العام، بزيادة قدرها 17.5 % مقارنة بالشهر نفسه في عام 2022 وزيادة بنسبة 9.5 %، مقارنة بعام 2019، وتم تسجيل متوسط ​​الإنفاق لكل زائر عند 1،275 يورو، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 5.9 %، وهذا يعني أنه كان هناك زيادة بنسبة 7.9 % في متوسط ​​الإنفاق اليومي مقارنة بالعام السابق، حيث وصل إلى 188 يورو.

وفي المتوسط ​​، أمضى السائحون الدوليون 6.8 يومًا في كل مرة في إسبانيا، وهي إحصائية تعكس عن كثب إحصاءات يونيو 2022.

ووفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، فإن الدول التي أرسلت أكبر عدد من السياح إلى إسبانيا في يونيو 2023 هي: المملكة المتحدة بما يقرب من مليوني زائر، أي ما يعادل 23.8 % من العدد الإجمالي، يُظهر هذا ارتفاعًا بنسبة 9.6 % مقارنة بشهر يونيو 2022، تليها ألمانيا 1.1 مليون زائر، وهو نمو متواضع نسبياً بنسبة 1.3 % مقارنة بالعام السابق.

واحتلت فرنسا المرتبة الثالثة بحوالي مليون زائر، بزيادة ملحوظة قدرها 6.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وتم إدراج الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة، مما يمثل زيادة ملحوظة على أساس سنوي بنسبة 41.7 %، مما يجعلها في نفس الوقت أكبر سوق سياحي في إسبانيا خارج أوروبا.

وفيما يتعلق بالوجهات المفضلة للسائحين في إسبانيا، احتلت جزر البليار المركز الأول في يونيو، حيث شكلت 24.7 % من الإجمالي، تليها كاتالونيا بنسبة 21.9 % والأندلس بنسبة 13.9 %.

وزار 2.1 مليون سائح جزر البليار في يونيو، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 5.1 % مقارنة بشهر يونيو 2022، البلدان الرئيسية التي ينشأ منها السياح في هذه المنطقة هي المملكة المتحدة وألمانيا، وكلاهما يساهم بنسبة 30.9 % من الإجمالي.

وشهدت كاتالونيا زيادة بنسبة 11.6 % مع أكثر من 1.8 مليون زائر، و 14.9 % من فرنسا و 13.8 % من المملكة المتحدة.

وتحتل الأندلس المرتبة الثالثة، حيث تستضيف ما يقرب من 1.2 مليون زائر، مما يدل على نمو بنسبة 14.8 %. المملكة المتحدة هي الدولة الأصلية للسائحين إلى هذا المجتمع، تليها بلدان الشمال الأوروبي .

وفي مناطق أخرى، شهد تدفق السياح نموًا كبيرًا، مع زيادة بنسبة 23.1 % في مجتمع مدريد، وزيادة بنسبة 10.4 % في مجتمع بلنسية، وزيادة بنسبة 5.2 % في جزر الكناري.