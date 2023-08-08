حبس المتهم بسرقة شركة قطع غيار سيارات بعابدين

أمرت نيابة عابدين الحزئية، بحبس متهم بسرقة كميات من قطع غيار السيارات، من داخل إحدى الشركات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة، والتحرى حول نشاطه.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عامل سرق كمية من قطع غيار السيارات من داخل شركة شحن بمنطقة عابدين.

ونجحت قوة أمنية في ضبط “عامل – مقيم بمحافظة سوهاج” لقيامه بسرقة كمية من قطع غيار السيارات، من داخل شركة شحن بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب المغافلة، وبسؤال مندوب بالشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات واتهم المذكور بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.