علشان ولادكم احسبوها صح|توجية رئاسى لوزيرة التضامن برصد وحل المشكلات الاجتماعية

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تجربة الرائدات المجتمعيات فى تعزيز وعى الأسرة، وشهد الاجتماع استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات فى مجال تعزيز وعى المرأة والأسرة والمجتمع.

كما وجه الرئيس بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.

وتلعب الرائدة الريفية دورا كبيرا فى المجتمع الريفى، فهى همزة الوصل بين المؤسسة الصحية وسيدات القرية،إلى جانب القيام بتوعيتهن بمختلف القضايا المجتمعية مثل خطورة الزيادة السكانية ومحاربة الشائعات وفوائد تنظيم الأسرة،وأهمية المبادرات الرئاسية لصحة كل سيدة بالقرية وكيفية الاستفادة وغيرها.



التقت «البوابة نيوز» نجلاء وعلياء الرائدات الريفيات للوحدة الصحية بقرية سوهاج لشرح دورهن فى مواجهة أخطر الظواهر السلبية والمجتمعية، وكذلك دورهن فى توعية السيدات بالقرية.

فى البداية تقول نجلاء عزمى، رائدة ريفية، إن العلاقة بين الرائدة الريفية وأى سيدة بالقرية لابد أن تقوم على الخصوصية، وأن يكون كل ما يخص السيدة هو بمثابة سر بينها وبين الرائدة لا يجب أن تعرفه سيدة أخرى حتى لو كانت من عائلتها.

وأوضحت نجلاء، أنها تتابع الحالة الصحية لكل سيدة سواء الحامل أو مستخدمة وسيلة تنظيم الحمل، أوحتى المنقطعة عنها، فلدينا سجلات لكل حالة وطبيعة حالتها الصحية قائلة: «نحن نتواصل معهن بشكل مباشر ويومى ونجاوب على كل أسئلتهن سواء التى تخص الصحة أو القضايا المجتمعية ونقوم بزيارات منزلية باستمرار بحسب كل حالة».

وأشارت نجلاء إلى أن طبيعة عملها مع السيدة الحامل على سبيل المثال يأتى فور تلقى إشارات من خلال التطعيمات الخاص بالحمل بالوحدة يتم تخصيص لها ٣ زيارات منزلية فى الشهور الأخيرة، الأولى اطمئنان على حالتها الصحية هى والجنين، والثانية تعريفها بكيفية الاهتمام برعاية الطفل والتطعيمات اللازمة بهما وعلامات اقتراب موعد الولادة خاصة لو كانت أم لأول مرة، والإجابة عن أسئلتها الخاصة بمخاوف الولادة، أما الزيارة الثالثة تكون عقب الولادة للاطمئنان عليها وعلى الجنين والتذكير بالتطعيمات الخاصة بها، وتعريفها بكيفية الرضاعة الطبيعية وأهميتها وطرق التغذية السليمة للحفاظ على صحتها وضرورة إجراء تحاليل الغدة الدرقية وكشف السمعيات للطفل وغيرها وتعريفها بوسائل تنظيم الحمل.

وأضافت، أن السيدات غير الحوامل هما نوعان أما سيدة تستخدم وسيلة التنظيم، وهى يتم متابعتها وإبلاغها بمواعيد المتابعات،أوغير المستخدمة نظرا لعدم تواجد الزوج لأى ظرف مثل السفر مثل أو أنها فى غير سن الإنجاب،هو أيضا لهم متابعات وزيارات منزلية.



أما الرائدة الريفية علياء طه تكمل أن دورها ليس مقصورا فقط على الدور الصحى، بل تشارك فى كل المجالات المجتمعية، فهن يقمن بالتواصل مع السيدات فى مواعيد القوافل الطبية للاستفادة من خدماتها هى وأسرتها، وكذلك أخبارهم بالمبادرات الرئاسية مثل ١٠٠ مليون صحة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وأمراض أورام الثدى وغيرها من المبادرات لكى تستفاد كل واحدة منهن من الخدمة الطيبة.

كما يتم توعية السيدات بمبادرات مثل حياة كريمة، ومخاطر الزواج المبكر، وكل القضايا المجتمعية، وكذلك الرد على أسئلتهن فى أى وقت فيما يخص أى قضية مجتمعية أو معرفة كيفية الحصول على خدمة حكومية، كما أنهم يساهمون فى التواصل بينهن وبين التضامن فيما يخص برامج تكافل وكرامة وغيرها من برامج التضامن الاجتماعى.