ضبط 240 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك في دمياط

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط ، حملة مكبرة بالتنسيق مع ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديريه الطب البيطرى بدمياط من أجل تكثيف المرور على المطاعم والمحلات بالاسواق وبتكليف من الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديريه الطب البيطرى بدمياط حيث قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بالادارة بالاشتراك مع التموين ومتابعة المحافظة والصحة بضبط ٢٤٠ كيلو جرام من اللحوم المتبلة ومجزاءات الدواجن من دواجن مفصله ودبابيس واجنحة والكوردن بلو وشاورما اللحوم وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الادمى.

تم تحرير المحاضر اللازم وف انتظار قرار النيابة.

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، على ضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 1438 محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر يوليو الماضي.

حيث تم تحرير 165 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير 1268 محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار،وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر ، وتم تحرير 165 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص وتم تحرير محاضر شرطية للمخالفين بناء على الحملة في كافة أنحاء محافظة دمياط.