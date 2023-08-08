وزير الشباب يطلق فعاليات ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات النسخة الثانية من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة والذى تنفذه الوزارة بالمركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من ٨ حتى ١٠ أغسطس الجارى.

وشهد الوزير الجلسة الاولى بالملتقى وجاءت بعنوان تطبيقات الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة وشارك فيها كل من اللواء دكتور / عصام زكريا رئيس قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة بهيئة الرقابة الإدارية، والأستاذ الدكتور / طارق الحصري خبير التطوير المؤسسي ووكيل المعهد العربي، والأستاذ الدكتور / محمد ماجد خشبة الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، نائباً عن الأستاذ الدكتور / أشرف العربي رئيس المعهد القومي للتخطيط، والأستاذة هبة جاد الحق المدير العام بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نائبا عن السيد الأستاذ الدكتور / صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأدار الجلسة المذيع عبد الله يسري المذيع بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري.

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى بخطى ثابتة ومدروسة تطبق من خلالها مبادئ الحوكمة والمراجعة وفق المعايير المحلية والدولية، و أن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة تضطلع بهمة الحفاظ على المال العام والتدقيق الداخلي .

لفت الوزير إلى التعاون المستمر مع مختلف الجهات ومنها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومعهد التخطيط القومي، وغيرها من المؤسسات الحكومية الوطنية وذلك فى ضوء الحرص على الشفافية والحوكمة كمبادئ أساسية ترتكز الوزارة عليها فى عملها.

من جانبها، قدمت دينا بيومي مدير عام الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير الذى يقدمه للإدارة والذى كان له بالغ الأثر فى العديد من النجاحات ، وتحقيق المستهدفات المرجوة، مبينة أن الادارة ماضية فى تحقيق المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة.

وتشجيعاً للتميز المؤسسي، كرم الدكتور أشرف صبحى المتميزين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة حيث تم تكريم عدد ثلاث مديريات الأكثر تميزاً وهم (مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، مديرية الشباب والرياضة ببني سويف).

وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان (حوكمة المشروعات الشبابية والرياضية)، وناقشت حوكمة الإجراءات والسياسات الخاصة بالتخطيط وتنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية وسبل تحقيق الجودة والتميز، وذلك بمشاركة كل من اللواء مهندس / أحمد بسيوني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور فريد إسكندر نائب رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين العرب، وعمر حجازي المحامي واستشاري الحوكمة.

ويشارك في فعاليات الملتقى هذا العام السادة مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والسادة مديرو إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة والسادة العاملين بالإدارة بمديريات الشباب والرياضة إضافة الى قيادات وزارة الشباب والرياضة وعدد من السادة العاملين بالوزارة.

ويناقش الملتقى على مدار ثلاثة أيام هذا العام عدداً من الموضوعات (تطبيقات الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، حوكمة المشروعات الشبابية والرياضية، استخدام الحوكمة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة، حوكمة إدارة الموارد البشرية مع التطبيق على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، المراجعة الداخلية الآليات والأهداف، أثر الذكاء الاصطناعي على الحوكمة والتدقيق، معايير واشتراطات جودة المشروعات الشبابية والرياضية في ضوء مواصفة جودة المشروعات أيزو رقم 9006، حوكمة التعاقدات الحكومية في ظل القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، حوكمة الحسابات الحكومية في ظل قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، ولائحة المخازن، حوكمة الإنفاق في ظل توجه الدولة نحو موازنة البرامج والآداء).