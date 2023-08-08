الصين: سنواصل الإسهام في الجهود المشتركة الرامية للتوصل لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية

أكدت وزارة الخارجية الصينية التزام بكين بمواصلة الإسهام في الجهود المشتركة الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وفق ما نشره الموقع الرسمي للوزارة اليوم الثلاثاء بشأن مشاركة الصين في الاجتماع الذي تم عقده في جدة بشأن أوكرانيا.

وأشار إلى أن الممثل الخاص للحكومة الصينية للشئون الأورو آسيوية لي هوي، توجه يوم الخامس من أغسطس الجاري إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لحضور الاجتماع بشأن القضية الأوكرانية بناءً على دعوة، وأجرى اتصالات مكثفة وتبادل وجهات النظر مع الأطراف المشاركة، وأوضح موقف الصين ومقترحاتها واستمع إلى آراء ونصائح من أطراف متعددة، وعمل من أجل تحقيق المزيد من التفاهم المشترك بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الدور الإيجابي الذي تقوم به الصين لتشجيع إجراء محادثات من أجل السلام دور معروف تماما، وأن بكين ستواصل المساهمة في الجهود المشتركة والعمل استنادا للوثيقة الخاصة بموقف الصين بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية ودعم الحوار والتواصل مع كافة الأطراف والمساهمة في المساعي الرامية للتوصل لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.