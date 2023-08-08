توزيع 30 ألف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية في دمياط

أنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، بافتتاح معرض توزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية، فى إطار المبادرة التى أطلقها صندوق تحيا مصر بالشراكة مع الجمعيات الخيرية " دكان الفرحة".

جاء ذلك بحضور هشام خليفة مدير برامج الحماية الاجتماعية بالصندوق و حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

وتضمن المعرض الذى تم اطلاقه بنادى دمياط الرياضى، ويستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة عدد ٣٠ الف قطعة ملابس حريمى ورجالى وأطفال سيتم توزيعهم على ٣٠٠٠ أسرة ، هذا إلى جانب أحذية واكسسوارات وأوانى للطهى ومفروشات ولعب أطفال وأدوات مكتبية متنوعة .

فيما ويأتي ذلك ضمن جهود صندوق تحيا مصر بالشراكة مع الجهات المختلفة لاطلاق أكبر حملات للكساء وتنفيذ أنشطة مختلفة للحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم الثلاثاء، بمتابعة الأعمال الإنشائية بمبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج والتى تنفذها هيئة الابنية التعليمية،حيث اطلعت " المحافظ " خلال زيارتها للموقع الذى تبلغ مساحته ٢٤٥٧ متر مربع، على الموقف التنفيذى للمبنى على مساحة ١٤٧٠متر مربع ، ليتضمن جراج ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ، والادارات والأقسام المختلفة، كما ناقشت المراحل المقبلة للمشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل .

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الأولية لخطة الرصف بالأسفلت بعدد ٣ شوارع بمدينة كفر البطيخ ، وذلك خلال جولة ميدانية أجرتها اليوم الثلاثاء،حيث تفقدت " المحافظ " شوارع القدس والجمهورية والمحجوب بالمدينة، واطلعت على ما تم تنفيذه من أعمال لرصف تلك الشوارع وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، وتجرى من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير،

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