محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير مجلس مدينة عزبة البرج

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم الثلاثاء، بمتابعة الأعمال الإنشائية بمبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج والتى تنفذها هيئة الابنية التعليمية،حيث اطلعت " المحافظ " خلال زيارتها للموقع الذى تبلغ مساحته ٢٤٥٧ متر مربع، على الموقف التنفيذى للمبنى على مساحة ١٤٧٠متر مربع ، ليتضمن جراج ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ، والادارات والأقسام المختلفة، كما ناقشت المراحل المقبلة للمشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل .

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الأولية لخطة الرصف بالأسفلت بعدد ٣ شوارع بمدينة كفر البطيخ ، وذلك خلال جولة ميدانية أجرتها اليوم الثلاثاء،حيث تفقدت " المحافظ " شوارع القدس والجمهورية والمحجوب بالمدينة، واطلعت على ما تم تنفيذه من أعمال لرصف تلك الشوارع وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، وتجرى من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، واطلعت خلال الجولة على محاور الخطة ومراحلها والتى تتضمن أعمال إحلال شبكات المرافق والكهرباء والانارة و انشاء ارصفة جانبية و بالوعات لصرف مياه الأمطار و وضع طبقة الأساس تمهيدًا للرصف بالاسفلت.

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لرفع كفاءة الطرق بتلك الشوارع ، و الالتزام أيضًا بالجداول الزمنية لمراحل المشروع، موجهة على رفع الاشغالات و التعديات على الطريق العام بشارع الجمهورية و رفع المخلفات الناتجة عن الأعمال بشكل دورى.

في سياق آخر ،نفذت هيئة ميناء دمياط مناورة متعددة السيناريوهات بمشاركة عدد من القطع البحرية التابعة لأسطول الوحدات البحرية الخاصة بالهيئة، حيث اشتمل السيناريو الأول إفتراض حدوث عطل بالماكينات الخاصة بإحدى سفن الغاز أثناء مغادرتها للميناء و إنحرافها في الممر الملاحي ، و بناءا على ذلك قامت القاطرة "بدوي" بتقديم المعاونة بأعمال التدفيع لإستعدال مقدمة السفينة و تصحيح إنحرافها و توجيهها إلى منتصف الممر الملاحي.

و تضمن السيناريو الثاني بلاغ من قائد القاطرة "بدوي" لبرج الإرشاد و العمليات بحدوث عطل بالقاطرة و جنوحها و تم إيقاف ماكيناتها الرئيسية خلف شمندورة 19، و بالقيام بأعمال حصر العطب بالقاطرة تم إكتشاف وجود فتحة ببدن القاطرة بغرفة الماكينات الرئيسية و تدفق المياة من خلالها .