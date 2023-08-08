ميتا تطلق ميزة جديدة لمنصة "ثردز".. تعرف عليها

أعلنت شركة ميتا، اليوم الثلاثاء، إطلاق ميزة جديدة لخدمة التواصل الاجتماعي النصية لمنصة "ثردز" التابعة لها، تتيح للمستخدمين رؤية المنشورات التي أعجبوا بها.

وكانت ميتا قد بدأت بالفعل اختبار هذه الميزة في نظام أندرويد الأسبوع الماضي، ولكنها قررت الآن إطلاقها لعموم المستخدمين.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين العثور على المنشورات التي أعجبوا بها، من خلال صفحة الملف الشخصي، كما يمكنهم الوصول إلى المنشورات التي أعجبوا فيها في منصة إكس “تويتر سابقا” من خلال علامة تبويب منفصلة "الإعجابات" في صفحة نفس الملف.

وأطلقت ميتا أيضا خيارا جديدا لجودة الوسائط المتعددة المرفوعة إلى المنصة، وبالإضافة إلى ذلك، تسمح ثردز الآن للمستخدمين بتصنيف قائمة المتابعة ليظهر الأحدث أولا أو الأسبق أولا.

وقال مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة ميتا، "مع أن هذه التحديثات قد تبدو صغيرة للتطبيق، إلى أن بعضها من أكثر الميزات طلبا، مثل" البحث عن المنشورات، ونسخة للويب من المنصة ".