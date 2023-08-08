المشدد 10 سنوات وغرامة لتاجر خردة لحيازته مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد عبدالكريم والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم والمستشار سامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب بمعاقبة تاجر خردة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم أول الزقازيق.

وكانت النيابة العامة قد احالة المتهم ياسر ع ع 48 سنة تاجر خردة مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 5410 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق المقيدة برقم 2691 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق لاتهامه بأنه فى يوم 31 مايو الماضى وبدائرة قسم أول الزقازيق قد حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح نارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وأن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة وبحوزته 135 كيس يحتوى على جوهر الهيروين المخدر 30 كيس يحتوى على مخدر الميثامفيتامين وسلاح نارى غير مششخن (فرد خرطوش) وطلقة واحدة لذات العيار وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.